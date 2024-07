Ad Auletta un nuovo impianto di depurazione delle acque reflue

La Provincia di Salerno segna una tappa importante nel processo di risanamento ambientale dei corsi d’acqua del territorio, portando a termine i lavori relativi al potenziamento e adeguamento dell’impianto di depurazione delle acque reflue comunali nel comune di Auletta. Questo intervento fa parte del Grande Progetto Risanamento Ambientale dei corpi idrici superficiali della provincia salernitana e rientra nell’ambito del POR/FESR 2014-2020, O.S. 6.3, nella comparto n. 8 – Area Tanagro Sele.

Situato nei pressi del fiume Tanagro, in Località Peschiera, l’impianto ha richiesto un investimento pari a 787.834 euro. A partire da domani, mercoledì, si procederà alla messa in esercizio del nuovo impianto, il quale sostituirà i due impianti vetusti esistenti, denominati “Peschiera I e II”, che avevano ormai esaurito la loro funzionalità.

Il presidente della Provincia di Salerno, Franco Alfieri, ha commentato con entusiasmo l’inaugurazione del nuovo impianto di depurazione, sottolineando l’importanza di questo intervento per la protezione dell’ambiente locale. “Finalmente parte il nuovo impianto di depurazione ad Auletta. Parliamo di un intervento di estrema rilevanza, poiché siamo in una zona particolarmente sensibile dal punto di vista ambientale. L’ingresso in funzione di un impianto moderno permetterà il trattamento dei reflui che verranno poi convogliati nel Fiume Tanagro,” ha dichiarato Alfieri.

Questo progetto non solo rappresenta un miglioramento significativo nella gestione delle acque reflue, ma si inserisce anche nell’ambito di un più ampio piano di tutela e valorizzazione dei fiumi Tanagro e Sele. Inoltre, il presidente ha voluto estendere un particolare ringraziamento alla Regione Campania, al presidente Vincenzo De Luca e al vice presidente Fulvio Bonavitacola, sottolineando come il loro supporto sia stato fondamentale per la realizzazione di questo progetto.