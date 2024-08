Chiude il castello Arechi a Salerno, perché non sicuro dopo l’incendio sul Monte Bonadies

Dopo l’incendio di alcuni giorni fa, avvenuto sul Monte Bonadies, il Castello Arechi di Salerno è stato chiuso fino a prossima disposizione dall’ amministrazione provinciale, proprietaria del maniero, perché non sicuro.

La decisione è stata presa dopo la nota del settore Edilizia scolastica e Patrimonio che ha evidenziato nuovi problemi derivanti dal vasto incendio.

“Gli alberi situati sul sentiero del Principe che collega il castello con via fra Generoso, sono ancora pericolanti, insieme a quelli che si trovano nei pressi del parcheggio – dichiara consigliere provinciale delegato alla Cultura, Francesco Morra. Il percorso – continua – è costituito da tralicci della corrente elettrica e quindi non è possibile garantire la sicurezza ai visitatori, che anche quest’anno sono di un gran numero elevato.”

L’obiettivo è quello di riaprire nel minor tempo possibile per riaprire il sito. Il castello medievale, è il simbolo della città di Salerno e la sua chiusura in piena estate è inaspettata. Faremo il possibile – conclude Morra – per riaprirlo presto e in sicurezza.