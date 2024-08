Per un 41enne di Montoro, in provincia di Avellino, è scattato il divieto di avvicinamento alla sua x compagna. Il provvedimento è stato notificato dagli agenti della Questura del capoluogo irpino, per volere del GIP del Tribunale di Avellino.

L’uomo dovrà mantenere una distanza di 500 metri dai luoghi frequentati dalla vittima, che continuava ad essere perseguitata con condotte minatorie e ingiuriose, e non potrà comunicare con lei.