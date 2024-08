Morto sul lavoro a Scafati: muratore perde la vita schiacciato da un blocco di cemento

Tragedia in via Velleca, questa mattina, a Scafati.

Un operaio edile in pensione, classe 1956, originario di Santa Maria la Carità, è morto, schiacciato da un blocco di cemento, mentre stava realizzando un muro di contenimento in un’abitazione della zona. Indagini in corso.

I carabinieri della tenenza di via Oberdan stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. All’arrivo dei soccorsi l’uomo era ancora vivo ma è morto poco dopo.