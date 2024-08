Sbatte contro il muro con l’auto e muore a Nocera

Incidente mortale intorno poco dopo le 16 in via Iroma a Nocera Superiore. Un uomo di 55 anni ha perso il controllo della sua vettura finendo in un muro.

Necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Nocera Inferiore poiché l’uomo è rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo dopo aver battuto anche la testa. Con l’ausilio di un divaricatore idraulico i caschi rossi hanno messo in sicurezza l’auto ed aperto la portiera per estrarre il malcapitato affidandolo alle cure del 118. Purtroppo è deceduto poco dopo.