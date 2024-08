Successo a Maratea per la mostra dell’artista “caggianese” Leonardo Gianì

E’ stata un successo la mostra di Leonardo Gianì, artista di origini siciliane ma oramai diventato caggianese d’adozione. La mostra “Vip di augurio – Vento in Poppa” è stata allestita a Maratea per volere del professore Pasquale Persico con Dna Maratea Contemporanea. Una mostra di barche a vela realizzate con scarti di pietra a Maratea dall’artista Leonardo Gianì, assemblate con mille colori per un messaggio di speranza e sincerità. In tanti hanno visitato la mostra, comprese le istituzioni locali, molti turisti e anche l’attore Rocco Papaleo.

L’evento è stato ospitato dalla Lega navale italiana nel porto turistico di Maratea.

Gianì si è trasferito per amore a Caggiano, marito di un’altra artista Antonella Carucci, ed è un artista del Mediterraneo che riesce a emozionare con le sue opere e i suoi allestimenti.