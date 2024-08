Bambina morta in A2 a Sala Consilina. Indagato il conducente dell’altra auto

Quest’oggi l’autopsia sulla salma di Martina, la bambina di sette anni deceduta venerdì in seguito a un drammatico incidente lungo l’A2 del Mediterraneo all’altezza di Sala Consilina. Martina viaggiava con la sua famiglia su una Citroen quando la sua auto – secondo una prima ricostruzione – sarebbe stata tamponata. Il conducente della vettura risulta essere stato indagato. La Polizia stradale di Sala Consilina che sta portando avanti gli accertamenti sta cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente e valutando anche la velocità con la quale viaggiavano le due auto. Accertamenti sono in corso anche sui dispositivi di sicurezza per il trasporto di bambini sulle auto.