Salerno. Sparatoria di Mariconda: si costituisce uno dei responsabili

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Salerno hanno proceduto all’arresto di un uomo per detenzione abusiva di arma da fuoco. L’arresto è avvenuto ieri mattina, quando l’uomo si è presentato spontaneamente presso la caserma dei Carabinieri per costituirsi.

Durante il colloquio con gli investigatori, l’individuo ha confessato di aver partecipato all’episodio di spari avvenuto lo scorso 24 agosto. In quella data, in via Raffaele Mauri, situata nella zona di Mariconda, e in Piazza San Martino, a Salerno erano stati esplosi colpi di pistola all’indirizzo di due abitazioni.

I Carabinieri avevano già avviato un’indagine relativa a questo episodio di sparatoria, grazie anche a segnalazioni da parte della cittadinanza e a testimonianze raccolte. La confessione dell’arrestato ha rappresentato una svolta significativa, poiché ha permesso ai militari di rintracciare l’arma utilizzata. Quest’arma, come accertato durante le operazioni di sequestro, risultava modificata e con la matricola abrasa, elementi che complicano ulteriormente la posizione legale dell’indagato.

Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa dell’interrogatorio di garanzia, dove dovrà rispondere delle accuse formulate nei suoi confronti.