“Puliamo il mondo per un clima di pace”. Tre giorni all’insegna del rispetto dell’ambiente a Sala Consilina

“La manifestazione che interesserà il comune di Sala Consilina nei giorni del 20, 21 e 22 settembre è solo l’inizio di tante attività. È una goccia, un segnale per ricominciare a prenderci cura del nostro territorio” così ha definito Teresa Paladino, assessore con delega alle politiche ambientali, lo sviluppo sostenibile e l’assetto del territorio, l’evento dal titolo “Puliamo il mondo – per un clima di pace”, presentato nell’area consiliare del Municipio alla presenza del sindaco Domenico Cartolano e di una rappresentanza della Polizia Municipale.

L’evento del 20, 21 e 22 settembre prevede il seguente programma:

20 settembre. I bambini della scuola elementare di via G. Matteotti insegneranno a pulire il Mondo con interventi da parte di Antonella Vairo, nuova dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo camera-Viscigliete di Sala Consilina, il sindaco Domenico Cartolano, don Domenico Santangelo, Michele Buonomo, componente del direttivo nazionale di Legambiente, e Teresa Paladino.

21 settembre. Cittadini volontari puliranno le arre limitrofe all’isola ecologica, ovvero via Foggione e via Pezza Marrone.

22 settembre. 34esima Marcialonga organizzata dal Club Napoli.

Durante la conferenza stampa il sindaco ha espresso il suo pieno appoggio all’operato della sua squadra e si è complimentato con Teresa Paladino per il lavoro svolto per riportare a sala Consilina un evento come quello di “Puliamo il Mondo”. “Abbandonare i rifiuti è diventata la nuova moda dei cittadini subito dopo quella di appiccare gli incendi” ha affermato il sindaco.

Teresa Paladino ha dichiarato che “la giunta comunale ha avuto poco tempo per organizzare la manifestazione quindi per il momento i ragazzi coinvolti sono solo quelli del plesso scolastico di via G. Matteotti ma in futuro l’evento interesserà anche le altre scuole del comune valdianese”.

“Il titolo della manifestazione è emblematico perché l’amore per il proprio paese va di pari passo con l’umanità e dunque l’ideale di pace. Questo intervento è necessario – prosegue l’assessore – per spronare i cittadini e i ragazzi ad amare il proprio paese e prendersene cura. Dopo la pulizia della zona limitrofa all’isola ecologica saranno anche installate delle fototrappole per non rendere vano il lavoro dei volontari che prenderanno parte all’iniziativa e per iniziare a dare un segnale chiaro e deciso ai cittadini.”

L’assessore Teresa Paladino ha poi ringraziato il luogotenente della Polizia Municipale Carlo Maucioni per essersi sempre interessato alle tematiche ambientali e della raccolta differenziata e anche il nuovo comandante, Salvatore Della Luna Maggio, per l’impegno della sua squadra nella realizzazione della manifestazione.

Il luogotenente Maucioni ha anche preso parola dicendo: “Andare a recuperare rifiuti abbandonati sul territorio è molto dispendioso per il comune e dunque per tutti i cittadini. Agire sull’abbandono di rifiuti è necessario ed è molto importante creare un momento di formazione e un momento di controllo.”

A tal proposito anche il neo comandante ha dichiarato che “i controlli sul territorio saranno intensificati”.