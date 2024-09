Mezzo secolo di vita, emozioni e note con il coro polifonico “Amici della Musica” di Sant’Arsenio

Si è tenuta oggi presso l’aula consiliare “Nicola Costa” a Sant’Arsenio la conferenza stampa di presentazione dei festeggiamenti del 50esimo anniversario del coro polifonico ” Amici della Musica”. All’evento hanno partecipato: Luigi Biscotti, Presidente del Consiglio comunale e delegato allo spettacolo ed eventi, Antonella Pepe il presidente del Coro, Viviana Palladino Maestro e Direttore del Coro e il sindaco di Sant’Arsenio Donato Pica. Il primo appuntamento per celebrare i festeggiamenti del 50esimo anniversario del Coro si è tenuto il 9 giugno presso il Teatro “G. Amabile” di Sant’Arsenio in collaborazione con il Coro ” Armonia” di Salerno. I prossimi appuntamenti musicali si terranno: domenica 29 settembre alle ore 18:00 presso la Parrocchia Santa Maria Maggiore a Sant’Arsenio, sabato 12 ottobre e sabato 26 ottobre alle ore 19:00 presso il Teatro Comunale “Giuseppe Amabile” a Sant’Arsenio e infine sabato 14 dicembre alle ore 19:00 sempre presso il Teatro Comunale “Amabile” del comune di Sant’Arsenio. Il coro polifonico è nato nel 1974 per volontà del giovane seminarista Don Angelo Spinillo, attuale Vescovo di Aversa. Il gruppo musicale celebra mezzo secolo di storia, anni che rappresentano la cultura e la traduzione no solo del coro polifonico ma anche di una comunità valdianese che per mezzo secolo vede la musica la sua compagna di vita.

Il gruppo corale propone pertanto un vasto repertorio sia sacro che profano, dalla canzone classica napoletana al pop stringendo forti sinergie e collaborazioni anche con altri gruppi corali.