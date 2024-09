“Puliamo il Mondo per un clima di pace”: a Sala Consilina si parte dai più piccoli

Si è tenuta ieri la prima giornata in programma per l’iniziativa “Puliamo il Mondo – Per un clima di pace” presso la Villa Comunale di Sala Consilina.

La giornata di ieri ha visto come protagonisti i ragazzi e i bambini dell’Istituto Comprensivo Camera-Viscigliete del plesso di via Matteotti che hanno tenuto una vera e propria lezione su come “pulire il Mondo”. Hanno preso parte all’evento anche Antonella Vairo, dirigente dell’istituto scolastico, Domenico Cartolano, sindaco di Sala Consilina, don Domenico Santangelo, consulente ecclesiastico UGCI, Michele Buonomo, componente del Direttivo Nazionale di Legambiente, e Teresa Paladino, assessora alle politiche ambientali.

Erano presenti all’evento anche il nuovo comandante della Polizia Municipale di Sala Consilina, Salvatore Della Luna Maggio, e il nuovo capitano della compagnia dei carabinieri, Veronica Pastori.

Questa è solo la prima delle tre giornate in programma. Questa mattina, un gruppo di cittadini è stato impegnato nella pulizia delle zone limitrofe all’isola ecologica (via Foggione e via Pezza Marrone), mentre, domani, domenica 22 settembre si terrà la tradizionale Marcialonga giunta alla sua 34esima edizione organizzata dal Club Napoli, con partenza da Piazza Umberto I.

Come aveva già espresso Teresa Paladino durante la conferenza stampa di martedì scorso, “questa manifestazione è un esempio di civiltà e di amore verso il proprio paese e il proprio territorio ed è molto importante partire dai più giovani”.