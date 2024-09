Domenica 29 Settembre, a Sassano, torna la XV edizione della gara podistica delle “Sette Cappelle”

L’aria è già frizzante di entusiasmo e attesa nella comunità di Sassano, in preparazione per la XV edizione della manifestazione sportiva “Le Sette Cappelle”, organizzata dall’Associazione “IN CAMMINO CON PADRE PIO” presieduta da Giovanni Bautti e dall’A.S.D. Cilento Run, con il patrocinio del Comune di Sassano e il supporto del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. L’evento, che avrà luogo domenica 29 settembre alle ore 09:30, è diventato un appuntamento imperdibile per gli appassionati di corsa e per le famiglie.

La gara competitiva si snoderà su un percorso di circa 12 km che attraversa il territorio di Sassano, toccando sette cappelle storiche: S. Gaetano, SS Annunziata, S. Maria, S. Giovanni Battista (chiesa Madre), Madonna di Loreto, S. Rocco, e Beata Maria V. Pompei, fino a giungere al Cuore Immacolato di Maria. La prima parte del tracciato sarà prevalentemente pianeggiante, favorendo così anche i meno allenati, ma il percorso riserverà anche una leggera salita tra il settimo e l’ottavo chilometro, offrendo una sfida ulteriore ai partecipanti. Il dislivello complessivo sarà di circa 300 metri, rendendo la corsa accessibile ma stimolante.

La partenza e l’arrivo saranno situati in Via Varco Notar Ercole, nel piazzale antistante la Chiesa del Cuore Immacolato, dove tutti gli atleti saranno accolti da un’atmosfera di festa e condivisione. La manifestazione è aperta a tutte le categorie, da atleti tesserati FIDAL e Federazioni straniere, fino ai giovanissimi runners dai 5 ai 15 anni, suddivisi in 5 categorie distinte in base all’età (mini maratone): la categoria giovanile che prevede gli esordienti 5 (che interessa i nati nel 2018, 2017 e 2016), gli esordienti 8 (che invece interessa i nati nel 2015- 2014), gli esordienti 10 (nati 2013, 2012), i ragazzi (nati 2011 – 2010) ed infine i cadetti (nati 2009 – 2008).

Gli iscritti rappresenteranno un mix di atleti di alto livello e appassionati, segno di un evento che celebra non solo la competizione, ma anche sport e convivialità. L’organizzazione ha messo in campo una serie di misure per garantire la sicurezza e il regolare svolgimento della manifestazione, favorendo anche la scoperta delle bellezze artistiche e paesaggistiche di Sassano e del Cilento.