Scossa di terremoto nel salernitano: nessun danno a cose e persone

Una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.2 è stata avvertita questa sera, alle 20:51 in provincia di Salerno. L’area è quella compresa tra i comuni di Laviano e Colliano, nonostante il sisma sia stato lievemente avvertito anche nelle aree circostanti ai due comuni.

L’evento, verificatosi ad una profondità di circa 14 km, è stato percepito in modo leggero e non sono stati segnalati danni a edifici o persone. Nonostante non si siano verificate scosse successive, le autorità locali stanno monitorando la situazione ma non sono stati necessari interventi di emergenza da parte della Protezione Civile, subito intervenuta sul posto.