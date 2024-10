Festa grande per i 50 anni del coro “Amici della Musica” di Sant’Arsenio

E’ stata una serata all’insegna della musica quella vissuta nella Chiesa di Santa Maria Maggiore a Sant’Arsenio, che ha ospitato, dopo la liturgia, una serata in cui il grande protagonista è stato il coro “Amici della Musica” di Sant’Arsenio, diretto dal Maestro Viviana Palladino e che proprio il 29 settembre del 1994 cominciò la sua attività sotto la direzione di un allora giovane seminarista, don Angelo Spinillo, attuale vescovo di Aversa. Mons. Spinillo, fondò la corale musicale insieme ad Enrico Coiro e Angelo Coiro. Il coro “Amici della Musica” attualmente presieduto da Antonella Pepe, ha in cartello una serie di eventi distribuiti nell’intero anno, per celebrare l’importante anniversario.

Nel corso della serata, oltre alle applauditissime esibizioni del coro “Amici della Musica” è stato possibile ascoltare maestri che hanno collaborato nel corso degli anni con il coro di Sant’Arsenio, come i maestri Giuseppe Giugliano, Luigi Di Miele, Francesco Langone e Goisi Cincotti, ma anche incontrare e ringraziare chi da sempre ha sostenuto le attività del coro, tra questi il direttore generale della Banca Monte Pruno, Michele Albanese, il presidente del Circolo Banca Monte Pruno e dell’Associazione “Luigi Pica”, Aldo Rescinito e Antonio Biscotti, titolare del Cassiopea Shopping Center. Persone che da sempre non hanno fatto mancare il loro sostegno ed incoraggiamento alle attività del coro e nello specifico agli appuntamenti in programma per festeggiare il 50esimo. Quella di ieri è stata anche l’occasione per salutare il parroco don Angelo Fiasco che guiderà la Cattedrale di Teggiano e ringraziare don Antonio Breglia per la vicinanza alle attività del coro. Tanti amici ed amiche del coro, tanti cittadini che da sempre ne seguono le varie iniziative culturali, tanta emozione per i primi 50 anni di una realtà culturale, musicale e associativa che ha tantissimi progetti per i prossimi anni senza mai dimenticare il passato e le sue fondamenta.