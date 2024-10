La riconferma della fede nella figura di San Francesco: il 4 ottobre, a Sala Consilina uno spettacolo per la celebrazione della festività

In occasione della festa di San Francesco, che si celebra il 4 ottobre, la Comunità parrocchiale di Santo Stefano, a Sala Consilina, mette in scena, domani sera, lo spettacolo:

“Con San Francesco verso il Giubileo”.

Lo spettacolo, ideato e scritto dal parroco Don Domenico e dal gruppo giovani della parrocchia, vedrà l’esibizione di un giovane tenore di Sicignano degli Alburni, Cosimo D’Ambrosio, accompagnato all’organo dal Maestro Marco Mangino e con la partecipazione del Coro Parrocchiale e, oltre alla riproposizione di canti francescani, presenteranno brani di meditazione e riflessione sul prossimo Giubileo.

Le coreografie sono ideate e realizzate dalla Asd Aerial Arts di MariLena Spolzino che si esibirà nelle discipline aeree.

Durante la serata verranno ascoltate tre testimonianze, a cura del Frate Gianparide Nappi della OFM che parlerà della memoria della fede cristiana; della Sig.ra Antonia Salzano (madre del Beato Carlo Acutis, prossimo alla canonizzazione) che ci parlerà della riconciliazione e del lasciarsi riconciliare. In ultimo delle brevi testimonianze sull’orrore della guerra da chi l’ha vissuta in prima persona.

Gli abiti per alcune scene sono stati offerti dall’Associazione Arte e Mestieri.

La serata, che sarà presentata da Pierluigi Paciello, prenderà il via alle ore 20,30 presso la Chiesa di Santo Stefano in Sala Consilina e, dopo L’evento, verrà offerto alla comunità un piccolo momento di convivialità.