Al via l’installazione delle “Luci d’Artista” a Salerno

Si comincia già a lavorare per il Natale a Salerno, con l’installazione delle famose “Luci d’Artista”. I tecnici della società incaricata al montaggio delle suggestive luminarie natalizie stanno continuando a lavorare, in vari punti della cittadina di Salerno. Nelle ultime ore è Corso Vittorio Emanuele interessato dai lavori di installazione.

Si tratta di una delle arterie più suggestive quando viene abbellita con le luci e le installazioni natalizie. Ma i tecnici stanno lavorando in varie zone della cittadina già da alcuni giorni. Le date ufficiali di accensione ancora non sono state comunicate ma molto probabilmente tra la fine del mese di novembre e l’inizio di dicembre Salerno tornerà a brillare con le Luci d’Artista. Inoltre, l’8 dicembre sarà inaugurato il tradizionale albero di Natale in Piazza Portanova, una delle attrazioni più attese dell’evento.