“Mamma, ho preso l’influencer”, la nuova puntata della rubrica “Oltre” in onda il 2 novembre

“Mamma, ho preso l’influencer” è il titolo della nuova puntata di Oltre … aldilà delle apparenze, la rubrica di approfondimento giornalistico targata Italia2news. La nuova puntata si concentra sull’accettazione di sé e su come trasformare le proprie debolezze in punti di forza, con un particolare focus sul ruolo degli influencer e dei social media nella vita dei giovani.

Ospite di eccezione sarà Mario Forlano, conosciuto come Marione, l’ambasciatore della parmigiana. Molto seguito su Instagram e TikTok, Marione ha conquistato il pubblico con i suoi video in cui unisce danza e canto, reinterpretando canzoni famose con testi dedicati al cibo. La sua passione per la gastronomia è al centro delle sue creazioni artistiche e dei suoi contenuti, dove non manca di mostrare anche una vena autoironica, ammettendo di non riuscire a seguire diete, senza però mai normalizzare l’obesità.

Ci sarà, inoltre, un collegamento video con Benedetta De Luca, una pioniera di messaggi di autodeterminazione e inclusione. La sua storia rappresenta un esempio di come affrontare le sfide possa trasformarsi in opportunità di crescita.

La puntata andrà in onda sabato 2 novembre dopo l’edizione del tg serale delle 19:55, con repliche previste per domenica 3 novembre alle 17:00 e 23:30 circa, e lunedì 4 novembre alle 15:00. Si preannuncia un episodio ricco di spunti di riflessione, divertimento e autenticità, offrendo una prospettiva nuova sul mondo degli influencer e sul loro impatto.