Tenta di eludere un controllo: arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Castel San Giorgio hanno tratto in arresto un 30enne del luogo per “resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali aggravate” lo scorso 2 novembre durante un abituale servizio di prevenzione. L’indagato, dopo aver opposto resistenza, avrebbe provato ad allontanarsi per poi aggredire uno dei due militari intervenuti per bloccarlo.

L’uomo è stato così tradotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari, fermo restando che eventuali giudizi di responsabilità potranno conseguire solamente dopo pronunciamenti irrevocabili.