Cuccioli di cane abbandonati in A2: messi in salvo dalla polizia stradale di Eboli

Un cucciolo è stato messo in salvo dagli Agenti della Polizia Stradale di Eboli. La pattuglia, nel corso dei servizi continuativi di vigilanza stradale, si è accorta che il cucciolo vagava terrorizzato tra le numerose auto in transito sull’autostrada A2, nei pressi di Sicignano.

Tempestivamente gli agenti,adottando i criteri di sicurezza previsti dalle “Linee guida

per i Servizi di Polizia Stradale” a tutela degli utenti in transito e degli operatori di

Polizia, hanno accostato l’auto di servizio sulla corsia di emergenza e deviato il traffico verso le corsie di marcia di sinistra, nel tentativo di recuperare il cane. I poliziotti sono riusciti a rassicurare il cucciolo e a metterlo in salvo a bordo del veicolo di servizio, dove hanno poi atteso l’arrivo del veterinario che ha accertato le buone condizioni dell’animale e l’assenza del microchip.

Nel giro di una settimana, questo è il secondo caso di salvataggio di un cucciolo sull’autostrada da parte della polizia stradale di Eboli. Anche nel primo caso, gli agenti avevano agito con prontezza e cautela e, una volta conquistata la fiducia del piccolo animale, sono riusciti ad avvicinarlo senza compromettere la sicurezza della circolazione. Il cane, poi, è stato immediatamente affidato alle cure del servizio veterinario, dove ha potuto ricevere le attenzioni necessarie per il suo benessere.

In entrambi i casi, è fondamentale sottolineare un aspetto giuridico importante: l’abbandono di animali domestici è un reato. Un gesto che, oltre a essere moralmente inaccettabile, può avere conseguenze tragiche. Se durante i vostri viaggi in auto doveste vedere un cane abbandonato o qualcuno intento a lasciar solo un animale, non esitate a contattare le autorità competenti. Ogni animale abbandonato lungo la strada rappresenta un potenziale rischio per la sicurezza stradale, che può portare a sinistri, anche mortali.