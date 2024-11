Tragico scontro tra auto e moto a Colliano. Perde la vita un diciottenne del posto

Tragico incidente stradale questa notte a Colliano. Per cause ancora da accertare, si sono scontrati un’auto e una moto. L’impatto è risultato fatale per il ragazzo a bordo della moto, un diciottenne del posto, morto sul colpo.

Il sinistro si è verificato lungo una strada provinciale: ad intervenire tempestivamente sul posto i sanitari del 118, che non hanno fatto altro che constatare il decesso del giovane, mentre sono rimasti illesi gli occupanti dell’automobile. Sul luogo dell’incidente anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso.