Il Questore di Potenza premia gli agenti di Polizia che si sono distinti. Tra loro il valdianese Vito Pica

Questa mattina, la Questura di Potenza ha ospitato una cerimonia di consegna dei riconoscimenti premiali deliberati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza . L’evento, tenutosi nella suggestiva Sala Riunioni “Giambattista Rosa”, ha visto la presenza del Questore Giuseppe Ferrari e di una rappresentanza dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato, un momento significativo per celebrare i poliziotti che si sono distinti per le loro eccezionali abilità e il loro coraggio in operazioni di polizia giudiziaria e soccorso pubblico.

Nel corso della cerimonia sono stati consegnati due encomi, di cui uno solenne, accompagnati da 56 lodi. Tra coloro che sono stati premiati, c’è anche l’agente della Polizia di Stato, Vito Pica, vice ispettore, di Sant’Arsenio, che insieme agli Assistenti Capo, Antonio Lucia e Daniele Stella Brienza, hanno, nel maggi 2020, arrestato un soggetto ritenuto responsabile di gravi reati, inclusa la resistenza a pubblico ufficiale e il porto abusivo di armi.

Nel corso della cerimonia sono stati ha celebrato anche molti altri membri della Polizia di Stato, come il Sovrintendente Angela Pascale , che ha ricevuto un encomio solenne. Quest’ultima ha svolto un ruolo cruciale nell’esecuzione di misure di arresto domiciliari a carico di cinque individui responsabili di una serie di reati gravi, tra cui truffa aggravata e corruzione.

Il Questore Ferrari, nel suo intervento, ha espresso le sue sentite congratulazioni a tutti i premiati, sottolineando l’importanza della loro dedizione e del loro impegno. Le operazioni notevoli portate a termine dai membri della Polizia di Stato non sono solo numeri su un rapporto; sono testimonianze del coraggio e della determinazione di uomini e donne che, ogni giorno, affrontano situazioni di grande criticità per garantire la sicurezza dei cittadini.