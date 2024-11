Muore all’improvviso Giuseppe di Bello, storico esponente del movimento No Triv Basilicata

Una grave lutto ha colpito in queste ore la famiglia NO TRIV della Basilicata. E’ venuto a mancare, in modo prematuro, Giuseppe Di Bello.

“Peppe – scrivono dal comitato No Triv che ha dato la notizia della sua morta – è stato sempre avanti ed in mezzo a noi nei momenti più bui e tragici della Basilicata e del nostro Paese, esponendosi e pagando spesso di persona per le sue scelte dure e coraggiose. Lo ricorderemo per le sue doti umane e professionali, oltre che per il suo incrollabile ed indomito senso civico. Peppe era unico. Il Coordinamento No Triv si stringe alla famiglia e a chi a Peppe ha voluto bene”.