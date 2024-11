Salerno si riaccendono le Luci d’Artista ed è subito Natale

Il corso di Salerno e il suo lungomare, tornano ad illuminarsi anche quest’anno, con le “Luci d’Artista 2024/2025”, accese proprio lo scorso pomeriggio, come da tradizione, durante la cerimonia inaugurale, alla presenza del Sindaco Vincenzo Napoli e di alcuni componenti della Giunta e del Consiglio Comunale.

L’evento, che è ormai una tradizione che quest’anno si ripete per la diciannovesima edizione, colorerà la città tra fiori, farfalle, orsi polari e sfere luminose per tutto il periodo delle festività, permettendo alle centinaia di migliaia di visitatori che da tutta l’Italia arrivano qui per vederle, di vivere al meglio la magia del Natale.



A contorno di questo grande evento, sono previste tante iniziative culturali, musicali, ludiche e di spettacolo, con un programma vasto e variegato, per soddisfare i cultori della musica, del teatro e per i più piccini.