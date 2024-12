Un omaggio a Joe Petrosino: il murales di Emanuele Sabatino che celebra l’identità e il coraggio

A Padula, la figura di Joe Petrosino continua a vivere e ispirare le nuove generazioni, questa volta attraverso un murales dedicato al celebre poliziotto italo-americano. L’opera d’arte è stata realizzata nel contesto del progetto “Valle delle Radici: le Terre dei Migranti” , ideato da Fabio Ragone e concretizzato grazie al supporto del Comune di Padula.

Il progetto si propone di riscoprire e valorizzare le radici storiche e culturali del territorio, mettendo in luce figure che incarnano il coraggio, la determinazione e l’amore per la legalità. Joe Petrosino, eroe simbolo di questi valori, rappresenta una delle personalità più iconiche di Padula, amata e ricordata anche oltre oceano.

Un ruolo fondamentale nella realizzazione dei murales è stato svolto dagli studenti delle classi III A e III B della scuola media dell’Istituto Omnicomprensivo di Padula. Grazie all’organizzazione di Caterina Di Bianco , gli alunni hanno avuto l’opportunità di partecipare attivamente a questo momento artistico e culturale, trascorrendo del tempo prezioso accanto all’autore dell’opera.

L’incontro con l’artista ha rappresentato per i giovani un’occasione per riflettere sul valore della memoria storica e sul significato del sacrificio di Joe Petrosino nella lotta contro la criminalità organizzata. Questo progetto, infatti, non è solo un’iniziativa artistica, ma un ponte tra passato e futuro, capace di stimolare un dialogo tra le generazioni e consolidare un senso di appartenenza al territorio.

L’evento ha visto la sinergia di più attori, tra cui l’Amministrazione comunale e l’Istituto scolastico. Un particolare ringraziamento va ai dirigenti, ai docenti e agli studenti che, con il loro entusiasmo, hanno contribuito al successo di questa iniziativa.

L’arte si è dimostrata ancora una volta un linguaggio universale in grado di unire, sensibilizzare ed educare, portando avanti un messaggio di speranza e legalità. Questo murales non è solo un omaggio a un eroe del passato, ma un invito a non dimenticare mai che il coraggio di lottare per la giustizia è una radice profonda della nostra identità.