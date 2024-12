Ancora un’auto in fiamme a Villa d’Agri, cresce la preoccupazione dei cittadini

Ancora un’auto in fiamme nel centro cittadino di Villa d’Agri, si tratta dell’ennesimo episodio, questa volta avvenuto nella notte tra lunedì 2 e martedì 3 dicembre.

Quanto accaduto non è una novità, i residenti infatti iniziano ad essere seriamente preoccupati per questa serie di auto distrutte, non si tratta di casi isolati, ma è la terza auto in fiamme, dopo la Lancia Y incendiata lo scorso 13 agosto e la Fiat Grande Punto distrutta dalle fiamme, nella notte tra il 25 e 26 novembre, veicoli, tra l’altro appartenenti a due componenti dello stesso nucleo familiare.

Questa volta l’automobile andata in fiamme, era una Opel Corsa parcheggiata in via Puglia, che ha preso fuoco, andando completamente distrutta, per cause ancora sconosciute. Sul posto, immediato è stato l’intervenuto dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri della Compagnia di Viggiano, che hanno avviato le indagini per accertare eventuali responsabilità.