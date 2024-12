Ritorna “Oltre, al di là delle apparenze”: parleremo di scadenze fiscali e bonus

“Tar…tassati” è questo il titolo del nuovo appuntamento con “Oltre, aldilà delle apparenze”. Nella prossima puntata, in onda venerdì 6 dicembre, dopo il tg di Italia2 News, le scadenze fiscali di fine anno e non solo: con le esperte dello studio “Viglione – Libretti” di Sant’Arsenio, la ragioniera Maria Teresa Russo e la dottoressa Ilaria Correse, parleremo di saldo Imu, di acconto Iva, ma anche del concordato preventivo biennale.

Inoltre un approfondimento all’interno della trasmissione si occuperà di bonus per famiglie e aziende a cura di Margherita Marra e Franca Rubino della “Team Service” di Sassano intervistate per noi da Marianna Feliciello.

Nel corso della trasmissione abbiamo approfondito gli adempimenti fiscali in scadenza alla fine del mese di dicembre e anche l’aspetto più sociale ed umano legato alla figura del commercialista. Oltre, aldilà delle apparenze”, andrà in onda, venerdì 6 dicembre , dopo il tg delle 19.55 ed in replica il sabato alle 15.00 circa e la domenica alle 17.00 e alle 23.15 circa.