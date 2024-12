Tutto pronto per la “Salerno Youth League”: il torneo calcistico per gli under 12

Il settore giovanile e scolastico della FIGC, Federazione Italia Giuoco Calcio, ha organizzato la “Salerno Youth League”, il torneo di calcio giovanile, dedicato alla categoria Under 12, che si terrà tra Salerno, Pontecagnano e Battipaglia dal 12 al 15 dicembre. La manifestazione sportiva vedrà la partecipazione di 40 squadre provenienti da tutta Italia, pronte a contendersi il titolo. Tra i club in gara spiccano nomi di prestigio come Napoli, Lazio ed Empoli, a conferma del grande interesse che questa iniziativa suscita nel panorama calcistico nazionale.

Il torneo prevede una fase eliminatoria in stile Mondiali con otto gironi da cinque squadre. Le prime due di ogni girone accederanno alla competizione per il titolo principale, mentre le altre si contenderanno i trofei “Next Gen” e “Futuro”, garantendo un’ampia partecipazione e opportunità di crescita per tutti i giovani atleti.

Le partite si disputeranno in diverse strutture sportive del territorio, tra cui i campi Sport House e Santa Maria della Speranza di Battipaglia, il Terzo Tempo Village di Pontecagnano, e altre sedi di Salerno.

“La Salerno Youth League rappresenta un’importante opportunità per i giovani calciatori di confrontarsi con i migliori coetanei a livello nazionale e di crescere sia dal punto di vista tecnico che umano”, ha sottolineato il direttore tecnico Antonio Larocca.

Con la partecipazione di squadre di alto livello e un’organizzazione impeccabile, la Salerno Youth League si conferma un appuntamento imperdibile per il calcio giovanile, capace di unire sport, amicizia e spirito di competizione.