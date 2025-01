Stellantis: nel 2024 calo delle immatricolazioni di circa il 10%

Secondo quanto emerge dalle elaborazioni di Dataforce, società di analisi di mercato che opera a livello internazionale, fornendo all’industria automobilistica informazioni concernenti le flotte e i canali di vendita presenti sui mercati, nel 2024 Stellantis ha immatricolato in Italia il 9,9% di vetture in meno rispetto allo scorso anno. Si tratta, per la precisione, di 452.615 automobili.

La quota di mercato si è attestata quindi, nei dodici mesi del 2024, al 29%, registrando un calo del 3% rispetto all’intero 2023.

A dicembre 2024 le vendite del gruppo in Italia sono state di 24.411 auto, il 18,1% in meno rispetto allo stesso mese del 2023.

Lo stabilimento Stellantis di Melfi, nel potentino, si conferma purtroppo essere lo stabilimento che perde la maggiore quantità di auto, come già evidenziato negli scorsi mesi dal report sulla produzione nelle fabbriche italiane di Stellantis presentato dalla Fim-Cisl. Ciò ha portato anche forti ripercussioni negative in termini occupazionali. La situazione dell’impianto di produzione di Melfi, così come quella di tutto l’indotto, dove attualmente sono occupati circa tremila lavoratori, si conferma essere secondo Fim-Cisl “molto critica e tutta da verificare”.