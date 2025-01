Nola Ferramenta è alla ricerca di un magazziniere

Nola Ferramenta, è alla ricerca di una figura di magazziniere da inserire nel proprio team. La posizione, aperta sia per impiego full time che part time, si rivolge a candidati motivati, con una forte passione per la vendita e per la gestione del magazzino, con un occhio sempre attento alla soddisfazione del cliente.

La figura richiesta sarà inserita nella sede dell’azienda a Sala Consilina, un punto di riferimento per tutti coloro che operano nel settore della ferramenta, offrendo una vasta gamma di prodotti di alta qualità. L’azienda Nola Ferramenta offre un ambiente dinamico, stimolante e in continua crescita, ideale per chi desidera far parte di una realtà che mette al centro la qualità del servizio e l’attenzione al cliente. Se sei appassionato di ferramenta, hai esperienza nel settore e desideri lavorare in un team che punta alla professionalità e alla soddisfazione dei clienti, questa potrebbe essere l’opportunità che stai cercando.

Gli interessati devono inviare il proprio curriculum all’indirizzo email info@nolaferramenta.it per candidarsi.