Albero caduto all’Unisa: raccolta fondi dei forum dei giovani degli Alburni per il reparto che ha curato i feriti

A seguito del tragico incidente avvenuto il 30 novembre 2024 presso l’Università degli Studi di Salerno a Fisciano, i Forum dei Giovani di Altavilla Silentina, Albanella, Castelcivita e Controne si sono uniti per promuovere una serie di iniziative solidali volte a sostenere le vittime e il reparto di Terapia Intensiva dell’Ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno.

“Siamo lieti di annunciare che, grazie alla generosità delle nostre comunità e all’impegno profuso nelle attività organizzate, è stato possibile raccogliere 1.623 euro. Dopo un confronto con il dottor Gammaldi, primario del reparto di Terapia Intensiva, abbiamo deciso di destinare l’intero importo all’acquisto di materiali e attrezzature necessarie per migliorare le cure offerte dal reparto”, è quanto riportato nel comunicato stampa congiunto dei quattro Forum alburnini.

“Tuttavia, come giovani cittadini responsabili e uniti” riportano i giovani dei Forum “Riteniamo fondamentale sottolineare che simili tragedie non devono mai più accadere. Facciamo appello affinché venga fatta piena luce sulle cause e sulle responsabilità legate al crollo dell’albero. Solo attraverso un’analisi rigorosa e interventi adeguati potremo garantire che eventi di questa natura vengano prevenuti in futuro, assicurando la sicurezza nei luoghi pubblici frequentati da giovani e studenti”.

Una vicenda che poteva sfociare in una vera e propria tragedia e che invece ha avuto un lieto fine con il risveglio dal coma di entrambi i ragazzi rimasti feriti nel piazzale dell’Università di Fisciano, e che ora ricevono le cure adeguate per la ripresa.

Un miracolo che ha unito tutti i giovani degli Alburni in un solo grido di solidarietà e di richiesta di giustizia per l’accaduto.