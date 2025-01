A Sala Consilina grande successo per “Il Pranzo dell’Amicizia 2025”

Circa 300 i partecipanti al Pranzo dell’Amicizia di domenica 19 gennaio 2025 promosso da Don Luciano La Peruta, parroco delle chiese di Sant’Anna e Sant’Antonio di Sala Consilina, in collaborazione con i gruppi: Fratres Vallo di Diano, Misericordia del Vallo di Diano, Ali Ass.ne latinoamericana, Lions Sala Consilina, Radici e l’attività commerciale Idealegno.

L’evento, che si è tenuto presso l’oratorio Don Bosco di Sant’Anna, si è rivelato un grande successo, per il copioso numero di partecipanti che ha riunito tante famiglie, anche di etnie diverse, con l’obiettivo di far leva sulle relazioni e sul coinvolgimento dell’intera comunità, riportando al centro la dimensione sociale e umana e per comprendere, anche, l’importanza di un sano e bello stare insieme in allegria e in semplicità.

Il momento conviviale ha visto numerosi volontari impegnati nella realizzazione di piatti, tutti di ottima fattura, che hanno preparato in sede e servito a tutti gli ospiti presenti, non sono mancati momenti di musica, canti, giochi e balli.



Presenti, inoltre, autorità civili e politiche insieme alle proprie famiglie, imperdibile la scena del Sindaco Domenico Cartolano che insieme ad alcuni assessori hanno improvvisato un simpatico Karaoke intrattenendo gli ospiti in allegria e non solo.

Aggiungere un posto a tavola” era il fine della manifestazione, che è stato realizzato in pieno”, è ciò che ha riferito Don Luciano, ritenendosi soddisfatto dell’evento del pranzo dell’amicizia e ringraziando, infine, tutti coloro che si sono adoperati per la buona riuscita dell’evento.