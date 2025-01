Sala Consilina, celebrato San Sebastiano patrono della Polizia Locale: encomi agli agenti Finamore e Molinari 

Nella chiesa della SS. Trinità di Sala Consilina, si è svolta la celebrazione in onore di San Sebastiano, patrono del corpo della Polizia Locale. La messa, officiata da Don Gabriele Petroccelli, ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti delle forze dell’ordine e delle istituzioni locali.

Tra i presenti, il sindaco di Sala Consilina, Domenico Cartolano, il comandante della polizia municipale di Sala Consilina, Capitano Salvatore Della Luna Maggio, ed una delegazione della Polizia Municipale di Sant’Arsenio e Sanza, insieme a numerosi ex appartenenti della Polizia Locale, provenienti anche da Teggiano, Sassano e Monte San Giacomo. L’evento ha rappresentato non solo un momento di celebrazione spirituale, ma anche un’importante occasione per riconoscere l’impegno degli agenti della Polizia Locale.

Durante la cerimonia, sono stati conferiti encomi agli agenti Luigi Molinari e Francesco Finamore, distintisi per il loro tempestivo intervento nello spegnimento di degli incendio avvenuti nell’agosto 2024 e che hanno messo a dura prova la cittadina di Sala Consilina.

Alla cerimonia ha partecipato anche il consigliere regionale Tommaso Pellegrino, insieme a numerose autorità civili e militari, e una folta rappresentanza di cittadini. La celebrazione ha così unito la comunità in un momento di riflessione e gratitudine, sottolineando l’importanza del lavoro della Polizia Locale e il suo ruolo fondamentale nella sicurezza del territorio.