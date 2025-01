Il Parco consegna i bus elettrici per le Aree Marine Protette gestite dall’ente guidato da Giuseppe Coccorullo

Sono in consegna i due bus elettrici finalizzati a favorire la mobilità sostenibile nei comuni

delle Aree Marine Protette, gestite dall’Ente Parco. I bus sono stati finanziati dal Ministero

dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica nell’ambito del programma “Aree Marine

Protette per il Clima – annualità 2021. Interventi per l’implementazione del trasporto

pubblico terrestre”.



Il finanziamento prevede anche l’installazione di due colonnine di ricarica elettrica per

ciascuna delle aree marine protette.

Domani 22 gennaio alla presenza del Presidente Giuseppe Coccorullo e del Direttore

Romano Gregorio sarà consegnato al comune di Castellabate il bus elettrico destinato

all’Area Marina Protetta di Santa Maria di Castellabate.

Venerdì 24 gennaio, invece, è prevista la consegna a Marina di Camerota del bus

destinato all’Area Marina Protetta di Costa degli Infreschi e Masseta, al servizio dei

comuni di Camerota e San Giovanni a Piro.

I veicoli hanno trazione esclusivamente elettrica e lunghezza di m. 6,60, con 11 posti

passeggeri seduti, incluso l’autista, 6 posti pieghevoli e 1 posto per disabili in carrozzella.

Il Presidente, Giuseppe Coccorullo, si dichiara molto soddisfatto dell’iniziativa che favorirà

la mobilità sostenibile nei comuni di Castellabate, Camerota e San Giovanni a Piro,

soprattutto nei periodi di massima concentrazione di turisti e visitatori.