Riapertura del Tribunale di Sala Consilina. Riattivata la Commissione: “Pronti ad assumere iniziative”

Cresce l’attenzione sulla possibile riapertura del Tribunale di Sala Consilina da parte del territorio valdianese. Il presidente dell’Unione giuristi, Angelo Paladino, aveva richiesto la riattivazione della commissione speciale per la riapertura del presidio di giustizia – in seno al Comune – che era stata attivata dopo la chiusura nel 2012. Questa richiesta arriva dopo le affermazioni del sottosegretario al ministero della Giustizia, Andrea del Mastro delle Vedove, sulla volontà del Governo Meloni di riaprire i tribunali delle aree interne chiusi nel 2012.

Da parte dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Mimmo Cartolano arriva la risposta immediata. “E’ ferma intenzione – si legge – di questa amministrazione porre in essere, in continuità con quanto fatto da quella precedente, ogni idonea iniziativa per la riapertura del Tribunale di Sala Consilina”.

E a tal fine nella prossima seduta del Consiglio comunale sarà presentata la proposta di deliberazione per la ricostituzione della Commissione speciale e temporanea per la riapertura del Tribunale dando seguito ai lavori della precedente Commissione. Per quanto motivo il sindaco Cartolano ha convocato per la prossima settimana il presidente dell’ordine degli avvocati, Vincenzo Bonafine, Nunzio Ritorto, presidente dell’ordine dei Commercialisti, i capigruppo consiliari e il comitato delle libere associazioni rappresentato da Paladino “per discutere dell’attuale ‘stato dell’arte’ e delle future iniziative da assumere”.