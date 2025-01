Presentate a Sala Consilina le novità sul conferimento dei rifiuti

Questa mattina presso l’Aula Consiliare del Comune di Sala Consilina si è tenuta una conferenza stampa presieduta dall’assessora alle Politiche Ambientali, Teresa Paladino, con la partecipazione del Comandante della Polizia Locale, Salvatore della Luna Maggio, per illustrare le novità che saranno apportate da oggi al calendario del conferimento dei rifiuti.

Due le novità riservate esclusivamente alle utenze domestiche. La prima riguarda la raccolta porta a porta degli abiti usati che sarà effettuata ogni primo venerdì del mese. I cittadini, quindi, potranno conferire gli indumenti usati il giovedì sera all’interno di sacchi trasparenti.

La seconda novità interessa gli orari di apertura dell’isola ecologica, situata in via Marrone. Oltre all’orario già in vigore, da lunedì a sabato dalle ore 08.00 alle ore 14.00, l’isola sarà aperta anche il giovedì pomeriggio dalle 14.00 alle 17.00. I cittadini inoltre potranno usufruire del servizio gratuito per il ritiro a domicilio di rifiuti come oli esausti, sfalci verdi e RAEE.

“La mia speranza-ha auspicato l’assessora Paladino-è quella di arrivare a ridurre sempre più la quantità di rifiuti che finiscono in discarica e a migliorare la qualità di quelli che vengono differenziati”.

La conferenza è stata anche l’occasione per ricordare le agevolazioni fiscali previste sulla TARI per chi consegna direttamente i propri rifiuti presso l’isola ecologica e per coloro che effettuano il compostaggio domestico. Tutte le informazioni a riguardo sono reperibili sul sito e sulle pagine social del Comune.

Al termine dell’incontro, il comandante della Polizia locale ha invitato tutti i cittadini a conferire i rifiuti senza affidarsi a terze persone non autorizzate evitando così di incappare in un reato perseguibile penalmente. Il comandante ha inoltre ribadito l’impegno della polizia, attraverso controlli mirati e l’utilizzo di foto trappole, nel contrasto al fenomeno dell’abbandono dei rifiuti. Un impegno che sarà potenziato anche grazie all’imminente partenza del corso di formazione per guardie ambientali voluto dal comune di Sala Consilina al fine di tutelare ancor di più l’ambiente.