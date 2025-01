Agricoltori e pescatori in protesta a Montecorvino Pugliano e Piana del Sele: “Vogliamo tutele e agevolazioni dal governo”

Agricoltori e pescatori in protesta in tutta Italia chiedono al aiuti concreti dal governo proclamando lo stato di crisi delle aziende. In Campania la protesta si sta svolgendo nella Piana del Sele e nella provincia di Salerno, a Montecorvino Pugliano: cinquanta trattori sono stati parcheggiati a ridosso dello svincolo autostradale ed altri davanti alle aziende agricole. Una protesta pacifica quella degli agricoltori e pescatori che, con la voce di Michele Conte, rappresentante del Coordinamento agricoltori e pescatori ribadiscono “Protestiamo per ottenere provvedimenti dal Governo, dalle Regioni e dai Comuni, affinché ci tutelino. Vogliamo che venga aperto lo stato di crisi per tutte le aziende in difficoltà. Per seguire le normative europee e i vari adeguamenti abbiamo contratto mutui bancari e non riusciamo più a sopperire agli indebitamenti. Altro problema è quello delle importazioni selvagge di prodotti, occorrono clausole che ci tutelino”.

Ad affiancare i lavoratori in protesta, il sindaco di Eboli, Mario Conte e l’assessore all’agricoltura e al commercio del Comune di Battipaglia, Elia Frusciante che si sono aperti ad un confronto durante la protesta, che dovrebbe durare fino a giovedì. “Bisogna affrontare subito le difficoltà delle aziende piccole e medie – afferma Conte – è necessario abbassare i tassi di interesse dei mutui e del credito per le aziende agricole, gli allevatori e i pescatori. Occorre intervenire sui costi delle materie prime che sono diventati elevati anche in conseguenza delle guerre che sono in corso e i prezzi esorbitanti di carburanti e fitofarmaci”.

Ovviamente, è necessario tutelare i prezzi dei nostri prodotti e anche del latte». E poi Frusciante che ha affermato “L’agricoltura della Piana del Sele è molto controllata e i prodotti sono di alta qualità ma i costi di produzione ricadono solo sulle aziende. Gli agricoltori ci hanno chiesto di aprire un tavolo tecnico e siamo pronti a coinvolgere gli altri sindaci della Piana del Sele per recepire le richieste degli imprenditori agricoli e ottenere le agevolazioni che chiedono”. La protesta dei trattori si sta svolgendo in maniera pacifica con gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Battipaglia che stanno tenendo sotto controllo la situazione.