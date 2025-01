Il sindaco di Caggiano su centrale eolica: “I progetti devono essere condivisi con le comunità locali”

Nei giorni scorsi la notizia della dura presa di posizione da parte del sindaco di Polla, Massimo Loviso e della sua amministrazione, contro il progetto di realizzazione di un impianto tecnologico per la produzione di energia elettrica da fonte eolica nel Comune di Caggiano, costituito da cinque aerogeneratori e delle relative opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale, nonché delle infrastrutture indispensabili. Il sindaco di Polla, chiaramente, ha esposto la propria opposizione al progetto. “L’amministrazione pollese non ne è ha condiviso assolutamente l’idea e comunque non ritiene accoglibile il progetto. Si tratta – continua Loviso -, di un’infrastruttura dall’importante impatto visivo che coinvolgerà notevolmente anche il Comune di Polla. Cinque Pale Eoliche di grandi dimensioni che saranno realizzate nella zona collinare di Caggiano e che saranno, però, sempre visibili dal centro urbano di Polla deturpandone il panorama e compromettendone il paesaggio. Si tratta, conclude il Sindaco, di un danno lesivo dell’ambiente che va sempre salvaguardato per cui utilizzerò, unitamente all’amministrazione, tutte le mie energie per oppormi e per evitare che si consumi uno scempio ambientale”. Intanto in merito interviene anche il sindaco di Caggiano, Modesto Lamattina.

L’opera dovrebbe sorgere nel suo comune, precisamente in località “Tempa del Vento” con una potenza massima di 30 Megawatt prodotta dai 5 aerogeneratori. “Al nostro comune è arrivata solo la comunicazione da parte della Regione Campania, spiega il sindaco, dell’avvio dell’iter autorizzativo per la V.I.A. e la V.A.S. presentate all’ente di Palazzo Santa Lucia dalla società che vorrebbe realizzare l’opera. Null’altro. Pur ritenendo importate la transizione ecologica e le scelte che vanno sempre verso il risparmio energetico, riteniamo allo stesso tempo importante, rimarca con fermezza il sindaco Lamattina, che certi progetti vengano condivisi con le amministrazioni comunali dei paesi in cui si intendono realizzare, e soprattutto con le comunità”.

Il sindaco Lamattina, infatti, nel rimarcare questa ferma convinzione della sua amministrazione comunale, ricorda anche che quello alla ribalta della cronaca di questi giorni, non è il primo progetto di una stazione eolica ipotizzato, tra i comuni di Caggiano, Polla e Sant’Angelo Le Fratte.