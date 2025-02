A Battipaglia convegno organizzato da Confagricoltura: “Il futuro dei reflui zootecnici: normativa vigente e opzioni sostenibili”

E’ in programma lunedì alle ore 15:00 presso la sede di Confagricoltura a Battipaglia il convegno che ha come focus “Il futuro dei reflui zootecnici: normativa vigente e opzioni sostenibili”, l’evento è organizzato da Confagricoltura Campania e ha come obiettivo quello di affrontare la tematica della gestione sostenibile dei reflui.

All’evento parteciperanno Flora della Valle, Regione Campania, Stefania Pindozzi e Salvatore Faugno, Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Saranno presenti anche Luigi Frunzo, consulente scientifico di Rienergy E.S.C.O. S.r.l.; Michele Valentino Chiara, Regione Campania, Fabrizio Marzano, presidente di Confagricoltura Campania, e Lazzaro Iemma, Presidente della Sezione Economica Regionale Allevamenti Bufalini di Confagricoltura Campania. L’evento sarà un’ occasione anche per presentare SporFAss, ovvero uno sportello regionale d’informazione, formazione e assistenza agli allevatori e tecnici che operano nell’ambito zootecnico per la limitazione degli impatti ambientali.