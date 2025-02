Una giornata ecologica a Sala Consilina. Il Comune: “Insieme si può fare!”

L’Amministrazione Comunale di Sala Consilina, guidata dal sindaco Domenico Cartolano, si mostra particolarmente attenta all’ambiente tanto da voler promuovere, grazie anche al lavoro dell’Assessora all’Ambiente Teresa Paladino, una giornata ecologica. L’evento, che avrà luogo domenica 9 febbraio, vuole essere un invito rivolto a tutti i cittadini a partecipare a una importante iniziativa di pulizia del territorio organizzata in collaborazione con la squadra di caccia “Cinghialai Quadrifoglio”

Per partecipare basterà presentarsi al punto di ritrovo, fissato all’incrocio a monte dell’azienda DFL Lamura, con abbigliamento comodo e, se possibile, con guanti da lavoro. L’iniziativa partirà alle ore 9:00. L’attività si concentrerà su via Santa Maria degli Ulivi e le aree limitrofe, per liberarle dai rifiuti e restituirle alla loro bellezza naturale.

Il motto dell’iniziativa: “Insieme si può fare!” comunica il senso di condivisione e di impegno comune della giornata che vuole essere un piccolo gesto a favore dell’ambiente e della comunità.