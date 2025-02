Il magistrato Catello Maresca protagonista delle “Giornate della legalità” a Brienza

Un appuntamento entusiasmate per le ragazze e i ragazzi dall’Istituto Tecnico economico “A. Falce”, dove nell’ambito della rassegna annuale “Campus d’autore” è stato ospitato anche quest’anno, come ormai fa da un decennio le “Giornate della legalità”.



Dopo Agnese, la figlia del presidente Moro, Caterina Chinnici figlia del magistrato ideatore del pool anti-mafia, Don Aniello Manganiello, Giovanni Impastato, protagonisti delle scorse rassegne, quest’anno è stata la volta di Catello Maresca, il magistrato già nella Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli e Sostituto Procuratore presso la Procura Generale partenopea, con una parentesi in politica come candidato a sindaco di Napoli.

Il magistrato, che ha lavorato all’indagine che ha portato all’arresto, nel 2011, del boss dei Casalesi Michele Zagaria e all’operazione Gomorrah, ha presentato a Brienza il suo libro intitolato “Lo Stato vince sempre”. La frase che domina sul libro, come lo stesso Maresca ha tenuto a precisare riprende “è proprio la frase che uscì dalla bocca di Zagaria nel momento, dell’arresto dopo 16 anni di latitanza, “Lo Stato vince sempre.. lo so”.

L’incontro ha coinvolto in modo particolari gli alunni dell’istituto burgentino, che dopo l’attenta lettura del libro, in cui vengono approfondite numerose e importanti tematiche, in particolare quelle della legalità e della giustizia, hanno posto numerose domande e curiosità al magistrato napoletano.

L’evento è stato moderato da Raffaele Vota, responsabile della sede Ite di Brienza. La relazione iniziale è stata dell’avvocato Teresa Lopardo ed è intervenuta l’assessora alla cultura Donatella Lopardo.