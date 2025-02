“Li Cangeddi ri Natalu” a Teggiano: consegnati gli attestati di partecipazione

Domenica 9 febbraio, a Teggiano, si è svolta la cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione all’edizione 2024 di “Li Cangeddi ri Natalu”, l’iniziativa natalizia promossa dalla Pro Loco Teggiano, sotto la guida del presidente Biagio Matera, presso l’Aula Consiliare “A. M. Innamorato” nel Complesso della Santissima Pietà.

Giunta alla sua terza edizione, l’iniziativa ha ancora una volta celebrato il forte legame tra la comunità di Teggiano e le sue tradizioni, trasformando il centro storico in un percorso suggestivo tra presepi, allestimenti natalizi e simboli della Natività. Grazie alla creatività e all’impegno di numerosi cittadini, il Natale a Teggiano ha acquisito una dimensione ancora più speciale e coinvolgente.

Nel corso della cerimonia, la Pro Loco Teggiano ha consegnato attestati di partecipazione a tutti coloro che hanno preso parte all’evento, come segno di apprezzamento per l’entusiasmo e la passione che hanno messo nella realizzazione della manifestazione.

“Li Cangeddi ri Natalu – ha dichiarato il presidente Biagio Matera – non è un concorso, ma un’esperienza di comunità che cresce ogni anno grazie alla creatività dei partecipanti. Ogni presepe e allestimento è un atto di condivisione, un modo per valorizzare il nostro centro storico e rafforzare il senso di appartenenza alla nostra identità culturale. È emozionante vedere come la tradizione si rinnovi e coinvolga sempre più persone.”

Quest’edizione ha avuto anche un significato particolare, in quanto quella dell’anno scorso era stata annullata in segno di lutto per la scomparsa di don Donato Romano, storico parroco della Cattedrale di Teggiano. Per questa ragione, oltre agli attestati relativi all’edizione 2024, sono stati consegnati anche i riconoscimenti per l’edizione 2023 e per coloro che non avevano potuto ritirarli nel 2022.

“Li Cangeddi ri Natalu” si conferma come un appuntamento atteso dalla comunità, capace di unire le generazioni e di rafforzare il legame con il patrimonio culturale di Teggiano.

“Speriamo di proseguire su questa strada – ha concluso il presidente della Pro Loco Teggiano – e di vedere ancora maggiore partecipazione nelle prossime edizioni. La vera forza di questa iniziativa è nelle persone: è grazie al loro impegno e alla loro passione che il nostro Natale diventa speciale.”