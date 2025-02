Un 2024 di grandi risultati celebrato con la premiazione delle migliori Filiali della BCC Monte Pruno

Nel pomeriggio di ieri, la Sala Cultura della Sede Amministrativa di Sant’Arsenio, ha ospitato una riunione di lavoro con i Responsabili di Area ed i Preposti della Banca Monte Pruno per celebrare gli importanti risultati conseguiti nel corso dell’esercizio 2024 dall’istituto di credito cooperativo.

Un incontro dove si è discusso, tra l’altro, di diverse tematiche tecniche di fondamentale importanza per il 2025, come il nuovo Budget fortemente ispirato dai principi di efficacia commerciale definiti della Capogruppo Cassa Centrale, l’innovativo e rinnovato sistema di valutazione delle filiali basato su 5 driver, i dati di fine 2024 e le dinamiche gestionali delle prime settimane del 2025, con un focus sull’andamento dei tassi di interesse, sulle opportunità della raccolta gestita, sulle linee operative dal punto di vista commerciale ed operativo.

La serata ha visto, inoltre, un emozionante momento finale di riconoscimento alle filiali che hanno meglio performato nel corso dell’ultimo esercizio.

Durante l’incontro il Direttore Generale della BCC Monte Pruno Cono Federico ha analizzato le varie tematiche oggetto di analisi, con il supporto del Responsabile Area Executive Antonio Mastrandrea, del Coordinatore Area Business Michele Femminella, dei dipendenti Umberto Mazzali dell’Ufficio Controllo di Gestione e Jessica D’Amato dell’Ufficio Finanza.

Il contenuto della riunione è stato impreziosito anche dalla presenza del Referente Commerciale di Cassa Centrale Banca Rainer Atzwanger, il quale ha focalizzato il suo intervento sui prodotti di raccolta indiretta e, in particolare, su PAC e Gestioni Patrimoniali, presentando la chiusura dell’iniziativa commerciale sui Piani di accumulo Nef, che ha visto la Banca Monte Pruno piazzarsi al 2° posto dell’intero gruppo bancario in termini di collocamento.

Il Direttore Generale Cono Federico ha premiato i Preposti, in rappresentanza delle migliori Filiali, consegnando i riconoscimenti alla prime tre classificate del “Top Filiale-Contest 2024”, le due Filiali “Best Performer 2024 per Raccolta/Impieghi” e le prime tre classificate nel “Contest PAC NEF”.

La graduatoria generale dell’andamento complessivo delle Filiali ha visto il seguente podio per il “Top Filiale-Contest 2024” che valuta le performance in termini di produttività, andamento delle masse, redditività, andamentale del credito ed ambito AML: il primo posto è stato conquistato dalla Filiale di Fisciano, seguita dalla Filiale di Vallo della Lucania e da quella di Potenza. “Best Performer 2024” assegnati, invece, alla Filiale di Mercato San Severino, per la crescita dei depositi, e a quella di Teggiano per il miglior trend dei finanziamenti; per il “Contest PAC NEF”, infine, il podio ha visto al primo posto la Filiale di Mercato San Severino, seguita da Sant’Arsenio e Baronissi.

Hanno ritirato dalle mani del Direttore Generale Cono Federico i premi, per il 2024, i Preposti Gaetana Russo (Fisciano), Lorenzo Cuda (Vallo della Lucania) e Giovanni Amato (Potenza), i Best Performer Michele Pierri (Mercato San Severino) e Alfiero Albanese (Teggiano); per il Contest PAC NEF Michele Pierri (Mercato San Severino), Gianluigi Cardiello e Pasquale Trotta (Sant’Arsenio), Cristiana De Caro (Baronissi).

Queste le considerazioni del Direttore Generale della BCC Monte Pruno Cono Federico: “Un bel momento di condivisione e riconoscimento che va nella direzione della valorizzazione del lavoro di squadra e della grande importanza del lavoro messo in atto dalle nostre Filiali e da tutti i colleghi che vi operano quotidianamente. Siamo particolarmente soddisfatti dei risultati raggiunti nel corso del 2024, con eccellenze premiate, nel corso della serata, e ambiti di crescita e miglioramento che ci danno notevoli spunti per il futuro. Il primo grazie va sicuramente al già Direttore Generale Michele Albanese per la grande ispirazione e per il lavoro comune realizzato nel corso di un 2024, che ha confermato la forza della nostra Banca a supporto della comunità di riferimento. Un plauso sentito a tutti i dipendenti delle nostre Filiali che si sono distinti per impegno ed attenzione verso la clientela, interpretando al meglio i nostri indirizzi ed i risultati messi in evidenza confermano un trend di grande rispetto. In questa circostanza, voglio sottolineare, altresì, tutta la soddisfazione del Consiglio di Amministrazione per i valori di bilancio che la Banca ha generato nel corso del 2024 con risultati prestigiosi, in netto miglioramento rispetto al 2023, che si riassumono in un aumento considerevole dei depositi con una crescita di oltre 140 milioni di euro rispetto al dato di dicembre 2023, con un dato assoluto ben al di là di 1,27 miliardi di euro; anche i finanziamenti hanno avuto un ottimo trend, in crescita di 17 milioni al lordo delle operazioni di cessioni che hanno inciso sul valore assoluto, comunque, superiore ai 555 milioni di euro. La Banca ha, inoltre, nuovamente dimostrato efficienza e grande capacità di generare reddito con equilibrio e forte attenzione alla clientela, dando vita ad un utile ante imposte superiore agli 8 milioni di euro, in aumento del 27% rispetto al dato record del 2023. Molto interessante quello che la nostra BCC è riuscita a realizzare in termini di patrimonio, in crescita di ben 14 punti percentuali rispetto al 2023, a conferma della solidità della Banca e di una sempre più adeguata gestione dei rischi. L’impegno è di proseguire sul percorso tracciato, coinvolgendo tutto il nostro team di lavoro, continuando ad essere un punto di riferimento nella nostra comunità ed essendo, sempre più, un motore economico in grado di creare valore, ricchezza e benessere diffuso anche grazie al puntale e preciso supporto della nostra Capogruppo Cassa Centrale, con la quale stiamo disegnando diverse nuove strategie di penetrazione commerciale che, auspichiamo, possano dare forte impulso al tessuto imprenditoriale dei nostri territori”.