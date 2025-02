Capitale italiana della Cultura 2027: Aliano tra le città finaliste

Il 25 e 26 febbraio 2025, presso la Sala Spadolini del Ministero della Cultura a Roma, si svolgeranno le audizioni pubbliche delle dieci città finaliste in lizza per il titolo di Capitale italiana della Cultura 2027. Queste audizioni, condotte da una giuria di esperti, rappresentano una fase cruciale del processo di selezione, offrendo a ciascuna città l’opportunità di presentare il proprio progetto culturale e delinearne la visione strategica.

Tra le dieci finaliste c’è anche Aliano (Matera), un piccolo paese lucano dal grande valore simbolico, noto per essere stato il luogo di confino di Carlo Levi, l’autore di “Cristo si è fermato a Eboli”. Con il progetto “Terra dell’altrove”, Aliano intende valorizzare il suo ricco patrimonio storico e culturale, mettendo al centro la sua connessione con la storia dell’emigrazione, l’arte e la letteratura, che continuano a rappresentare elementi distintivi dell’identità locale.

Al termine delle audizioni, la Giuria esaminerà i progetti e selezionerà la città vincitrice, che verrà annunciata entro il 28 marzo 2025.

Oltre ad Aliano, le dieci città finaliste sono Alberobello (Bari), Brindisi, Gallipoli (Lecce), La Spezia, Pompei, Pordenone, Reggio Calabria, Sant’Andrea di Conza (Avellino) e Savona.

Ognuna di queste realtà sta cercando di mettere in evidenza il proprio patrimonio unico, non solo materiale ma anche immateriale, per attrarre l’attenzione su come la cultura possa diventare strumento di crescita, innovazione e inclusività. La selezione della Capitale italiana della Cultura rappresenta un’opportunità straordinaria per tutti questi territori, che avranno così la possibilità di mostrare il meglio di sé a livello nazionale e internazionale.

L’iniziativa, promossa dal Ministero della Cultura, punta a valorizzare il patrimonio culturale italiano e a incentivare la progettualità delle città, riconoscendo la cultura come motore di sviluppo e innovazione.

Il progetto vincitore riceverà un finanziamento di un milione di euro per realizzare le iniziative previste nel dossier di candidatura, contribuendo così a rafforzare il ruolo della cultura come motore di crescita e trasformazione sociale.