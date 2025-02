Taglia senza autorizzazioni alberi in area protetta per realizzare una pista carrabile: denunciato a Tramonti

Realizza una pista carrabile tagliando la vegetazione del bosco senza autorizzazioni: è quanto avvenuto nel comune di Tramonti negli scorsi giorni. A rivelare la notizia i carabinieri del Nucleo Forestali di Tramonti che hanno denunciato l’uomo alla Procura di Salerno in seguito alla scoperta. Grazie alla campagna “Bosco sicuro” i carabinieri hanno potuto dare seguito all’operazione volta alla tutela delle aree di maggior pregio naturalistiche, come quella dove si è realizzata la pista carrabile senza autorizzazione e in una zona, peraltro, ricadente nel Parco Regionale dei Monti Lattari nonché zona Speciale di Conservazione ed Area S.I.C. facente parte della “Rete Natura 2000”.