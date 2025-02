Due “saracinesche” nel Vallo di Diano per garantire l’erogazione idrica

Due “saracinesche” idrauliche – con relativi misuratori di portata- per poter dividere il collettore in “destra Tanagro” e “sinistra Tanagro” in modo da rendere possibili interventi in caso di guasti solo sul ramo interessato.

Nei giorni scorsi è stato completato il progetto di efficientamento di Sala Venturi, a Padula, opera attesa da anni che consentirà una migliore gestione della risorsa idrica: “In caso di necessità – spiega il presidente di Consac, Gennaro Maione – si potrà lavorare assicurando comunque l’erogazione idrica per l’intera area di Vallo di Diano. Evitando, in questo modo, come invece accadeva prima, la necessità di sospendere il servizio”.

La Consac, a partire dal 2021, ha avviato una serie di manutenzioni straordinarie nel territorio del Vallo di Diano proprio per ottimizzare la risorsa idrica, puntando sempre più sull’efficientamento della rete con l’obiettivo di evitare interruzioni idriche lunghe a tutela degli utenti.