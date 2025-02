Potenza, inaugurata nella sede Aies una stanza multisensoriale

È stata inaugurata , nella sede Aias di Potenza, la nuova stanza multisensoriale “Luigi De Rosa”, un ambiente innovativo dedicato alla riabilitazione e al miglioramento della qualità della vita dei pazienti. La realizzazione della stanza è stata possibile grazie al contributo del fondo etico della BCC Basilicata, a testimonianza di come la collaborazione tra istituzioni e realtà del territorio possa generare servizi di eccellenza per le persone più fragili.

La stanza multisensoriale è stata progettata per favorire le attività riabilitative dei pazienti, potenziando le abilità motorie e cognitive, riducendo gli stati d’ansia, d’aggressività e di autolesionismo e promuovendo attività ludico-ricreative attraverso giochi interattivi. “Un intervento che rappresenta un arricchimento nel settore della riabilitazione e un valore aggiunto per la comunità- ha dichiarato l’assessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico, presente alla cerimonia odierna. “Questo progetto incarna un perfetto esempio di come l’innovazione e la sinergia tra pubblico e privato possano generare servizi riabilitativi sempre più all’avanguardia. Il nostro obiettivo è continuare a investire in strutture e tecnologie che migliorino la qualità della vita dei pazienti e delle loro famiglie, garantendo percorsi di cura più efficaci e umanizzati. Ringrazio Aias Potenza e la BCC Basilicata per aver reso possibile questa iniziativa, che segna un ulteriore passo avanti nella rete dei servizi sanitari e riabilitativi della nostra regione”.