Policoro: allestisce una serra in casa per coltivare marijuana. Nei guai un 53enne

Continuano i servizi straordinari di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Policoro, finalizzati a contrastare il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di un’attività di monitoraggio, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno fermato un’auto con a bordo due uomini del posto, già noti alle forze dell’ordine.

Il conducente, un 53enne, è risultato positivo all’uso di cannabinoidi, durante la perquisizione personale e del veicolo, il passeggero, un 54enne, è stato trovato in possesso di una dose di cocaina ed estendendo il controllo alla sua abitazione, le forze dell’ordine hanno rinvenuto anche una dose di hashish.



Più grave invece la situazione per il conducente del veicolo, in quanto la successiva perquisizione domiciliare ha portato alla scoperta di una serra indoor perfettamente attrezzata con sistemi di illuminazione e aerazione, contenente quattro piante di cannabis in fase di crescita e altre quattro già essiccate. Alla luce della flagranza di reato, l’uomo è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Matera. Dopo l’udienza di convalida, il Giudice per le Indagini Preliminari ha disposto per lui la misura degli arresti domiciliari.