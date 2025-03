Troppi furti nel Vallo di Diano: i sindaci scrivono al prefetto di Salerno

I sindaci del Vallo di Diano hanno scritto una missiva al al Prefetto di Salerno per chiedere un intervento in considerazione dei troppi furti avvenuti nell’ultimo periodo.

Gli amministratori dei 15 comuni del comprensorio alla luce dei numerosi furti mesi a segno negli ultimi mesi con un innalzamento delle ultime settimane hanno deciso di chiedere sostegno. Infatti è stato chiesta la convocazione del comitato per la sicurezza per affrontare la problematica e cercare di individuare eventuali soluzioni. Le denunce per furti in casa sono state oltre 100 dall’inizio del 2025. Le indagini sono portate avanti dai carabinieri della Compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori.

L’ultimo furto è quello di un’auto a Teggiano.