Passamontagna e torce in mano: 3 persone ricercate a Sant’Arsenio

Tre persone, incappucciate e con torce in mano, sono state notate nei pressi di una pizzeria ed alcune abitazione in via San Sebastiano. Immediatamente i cittadini hanno lanciato l’allarme e le tre persone, presunti ladri, si sono dati alla fuga nelle campagne circostanti. Alcuni si sarebbero anche buttati nell’alveo del fiume. Sono stati allertati i Carabinieri che insieme ai cittadini stanno perlustrando la zona.