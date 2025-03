La Danza e Ginnastica Kodokan conquista 19 podi al PalaFusco di Angri

Lo scorso sabato 1 marzo la Danza e Ginnastica Kodokan ha conquistato ben 19 podi al GranPrix Libertas che si è svolto al PalaFusco di Angri. Filomena Marmo ha conquistato tre ori, mentre Maribel D’Alessandro, Sara Trotta e Vincenza Marmo hanno ottenuto due primi posti. Un primo e un secondo posto, invece, per Laura Barone. Myriam Torre e Ludovica Lagreca hanno portato a casa un oro e un bronzo. Infine Valentina Marino ha conquistato un argento e un bronzo, mentre Greta Pellegrino si è aggiudicata un secondo posto.

Non solo premi individuali, ma anche un altro oro a squadra al collettivo per Myriam, Valentina e Greta. La coach Angela Capozzoli, che ha accompagnato le ragazze in gara, si è dichiarata soddisfatta degli ottimi risultati ottenuti prima delle gare Federali.

Dei risultati che sono merito anche dell’ attività addestrativa Gold e Silver del Centro Tecnico Regionale, che si è svolta nel weekend dal 22 al 23 febbraio nel Palazzetto degli Sport Individuali di Caserta. Oltre 500 le ginnaste provenienti dalle società campane che hanno condiviso questo importante momento di crescita, supportate dallo staff di Tecnici Regionali della Federazione Ginnastica d’Italia, dal coreografo Vittorio Mazzoni, e da due ospiti eccezionali, Annachiara Amirante e Roberto Staiano, etoiles del Teatro San Carlo. All’evento erano presenti anche il neo Consigliere Nazionale della Federazione, il campano Aldo Castando, e il neo Presidente del Comitato regionale FGI Enzo Porcelli.